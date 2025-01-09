Политолог Вадим Карасев объяснил, что Кит Келлог и Трамп начнут работать, когда увидят, что путин готов идти на контакт.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«В этой ситуации правильно, что отменили. Предмета нет», - отмечает Вадим Карасев.

Как он напоминает, путин недавно заявлял, что от Трампа он слышал то же, что от Байдена летом 2021 года, поэтому заморозка, о которой говорил Кит Келлог, им не подходит, надо еще думать, что говорить и что предлагать. Дальше, продолжает эксперт, примерно это же повторил Лавров, а потом Рябков напомнил, что нужно решить вопросы стабильности и безопасности, ракет малой и средней дальности.

«Модель сделки Трампа какая? Я посажу две стороны, я, честный маклер, честный брокер, их померю, ударим по рукам, как там воров в законе это делается, какой-нибудь авторитетный авторитет приходит и говорит: «Вот, я так решил», - объясняет Вадим Карасев.

Тем не менее, констатирует он, пока ситуация к этом не располагает. Коммуникации нет, ее не допускает ни украинская, ни российская сторона, и пока этой готовности не будет, ни Трамп, ни Келлог не смогут найти точки соприкосновения.

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