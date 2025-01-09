Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Вот что придумали: если у пенсионера не хватает стажа, теперь он сможет выбрать между пенсией и социальной помощью», – сообщает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, если у вас меньше 10 лет стажа, вы сможете получить 53% базовой социальной помощи, а сейчас она составляет 4500, то есть половину. У кого 10-20 лет стажа, продолжает она, получат 62%, то есть это 2790 грн, а у кого более 30 – 3960.

«Если выбрать между пенсией и этой базой социальной помощью, то, конечно, там не намного больше, где-то на 200 грн, где-то на 300 грн, но выходит больше, чем пенсия. То есть если выбрать базовую социальную помощь, будет больше по деньгам. Но министерка обещала запустить все это в январе, и пока не запустили. Ну, увидим, что будет дальше, чтобы не осталось просто анонсом», - объясняет Екатерина Котенкова.

Также, напоминает она, каждый год до 2028 года будут расти требования к стажу. По словам журналистки, чтобы в 2025 году уйти на пенсию в 60 лет, нужно было 32 года, а в 2028 году это уже должно быть 35 лет.

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