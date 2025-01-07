Полномасштабная война, развязанная россией, длится уже более двух с половиной лет.

За это время россия нанесла многочисленный ущерб украинской медицинской системе, в том числе и учреждениям здравоохранения. Ежедневно враг целенаправленно бьет по мирным городам и терроризирует граждан.

Несмотря на многочисленную нагрузку на медицинскую систему и разрушение, восстановление медицинской инфраструктуры является одним из приоритетов для государства. Таким образом, украинцы получают доступ к качественной медицинской помощи.

Так, в разных областях Украины полностью или частично уже восстановлено 963 объекта медучреждений. Из них 593 объекта восстановлены полностью и еще 370 частично. Это медицинские учреждения на деоккупированных территориях, а также те, которые получили незначительные повреждения: выбивание окон, уничтожение кровли, повреждение фасада и т.д. Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Минздрав вместе с партнерами будут продолжать работать над восстановлением украинской медицинской инфраструктуры, чтобы качественная медицинская помощь была доступна для украинцев, а врачи могли и дальше работать и оказывать медицинские услуги всем, кто в этом нуждается.

За время полномасштабной войны враг повредил 1971 г. объект медучреждений и еще 300 из них разрушил полностью. Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожье. Получить исчерпывающую информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно. Кроме того, с начала войны россия повредила 233 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожила 273 и захватила 80 автомобилей «экстренки».