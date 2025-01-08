Военный Святослав Дубина заявил, что украинцы должны перестать подсчитывать уровень своей усталости от войны и наконец понять, что мир не достичь, просто сложив оружие.

Об этом он рассказал на своем канале.

«КМИС обнародовал информацию об усталости от войны: около 57% до сих пор готовы терпеть столько, сколько нужно, хотя в мае 2022 года было 71%, и отмечается, что усталость от войны где-то составляет 7%. Когда я приезжаю в относительно мирные города не на линии боевого столкновения, ситуация там спокойнее, и чем дальше от фронта, в тыл, тем усталость от войны чувствуется все больше и больше», - отмечает Святослав Дубина.

То есть, объясняет он, если от войны устали люди, которые пороха не нюхали, то что уж говорить о тех, кто на фронте третий год, но они понимают, что нельзя остановиться на полпути к победе, нельзя сложить оружие. Конечно, констатирует военный, все хотят мира, все здравые люди в своем уме хотят мира, но наступит ли мир, если мы сложим оружие?

«И есть те, кто решается тратить свою энергию не для того, чтобы заставить людей с властными полномочиями выполнять закон о мобилизации и мобилизационной подготовке, где указано, что мобилизация касается прежде всего тех, кто приносил присягу, тех, кто находятся на государственной службе», – подчеркивает Святослав Дубина.

По словам военного, в общей сложности у нас где-то 1,8 млн человек с властными полномочиями, которые давали присягу и должны были первыми пойти на фронт. Поэтому, утверждает он, гнев надо направлять на них, а не на военных, которые хотят якобы дальше войны.

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