Политолог Вадим Карасев прокомментировал заявление Подоляка о том, что пока переговоров с россией не будет, ведь агрессор не заплатил еще высокую цену за войну, и рассказал, когда наконец заплатит.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, у россии высокий порог сопротивляемости вот этой цене, но Украина над этим работает. То есть, объясняет он, у нас стратегия нанесения демотивирующих издержек, например, это прекращение транзита российского газа, удары по НПЗ, Курская операция, обстрелы Белгорода, Брянска – это повышение цены за войну.

«Левада-центр, это одна из авторитетных социологических групп, правда оппозиционная, пишет, что тревога нарастает, у людей в россии уже все больше и больше вызывает сомнение, что война затягивается и она может дойти до такого момента, когда придется решать вопрос новой мобилизации, всеобщей мобилизации или всеобщего перехода на военные рельсы», - рассказывает Вадим Карасев.

К тому же, напоминает он, все это время российское руководство пыталось всячески избегать таких решений и проводить сбалансированную политику, чтобы война против Украины не сильно сказывалась на экономическом, психологическом, социальном состоянии общества.

«А это (ред. - нанесение демотивирующих издержек) еще придумали в 2023 году, когда стало понятно, что контрнаступление не принесло Украине военного успеха. Тогда Уильям Бернс приехал в Киев и появилась вот эта стратегия, что Украина должна продолжать сопротивляться, обороняться, а главное – стратегия повышения цены войны для россии, чтобы потом в россии была какая-то внутренняя турбулентность, новая смута, какой-то новый пригожин», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что российско-украинская война все больше напоминает Первую мировую.

Также Politeka писала о том, что Воля рассказал, если ли реальные шансы для Украины добиться успеха в войне в 2025 году.