Журналистка Екатерина Котенкова предупредила, что в Украине будут поднимать тариф на транспортировку газа для предприятий, а дальше, возможно, тариф и на газ.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, Нацкомиссия уже говорит, что этого требует Нафтогаз.

«Этот тариф будет подниматься для предприятий. А это значит, что увеличат цены за товары, услуги», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Интересно, отмечает она, что все говорят поддерживать украинские товары, украинских производителей, но такие решения никак не пойдут на пользу украинскому бизнесу. Кстати, журналистка напоминает, что в прошлом месяце подняли тарифы для бизнеса на свет, а сейчас хотят на транспортировку газа.

«Скоро отопительный сезон закончится, и уже в мае или июне могут поднять тариф на газ. Вы скажете, а как же мораторий? Так многое обещали, а по факту и налоги подняли, и уже тарифы поднимали там, где обещали не поднимать. Я думаю, что здесь транспортировки однозначно будут поднимать, потому что ее всегда поднимают, это уже не первый раз и, я думаю, не последний. Что касается тарифов на газ, я думаю, их тоже будут поднимать уже летом этого года», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, будет ли Запад давить на Украину по возобновлению транзита российского газа.

Также Politeka писала о том, что Карасев оценил ущерб россии из-за прекращения транзита газа.





