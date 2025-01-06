"Простите за новости из-за поребрика. Но там есть понимание стимулирования рождаемости. Здесь мы отстаем. Сильно, - написал Амелин.



Ранее он сообщал, что несколько лет назад мы в Ukrainian Institute for the Future делали исследование «нерожденный экономический рост», в котором дали ответ, почему украинцы не стремятся иметь детей. Это, банально, невыгодно.



В среднем, воспитание ребенка с момента рождения до совершеннолетия в Украине стоит не менее $80 тыс. В Киеве и областных центрах цифра уже больше, чем $100−200 тыс.



В 2000 году для сравнения в Украине родилось 385,1 тыс. В 2023-м только 187,4 тыс. детей. Тенденция очевидна.

За время большой войны по разным оценкам из Украины выехали около 2 млн детей, многие из которых уже бесплатно учатся в школах или европейских вузах (с низкими шансами на возвращение). Все очень, очень плохо для будущего нации. Из ситуации есть только один выход.

По сути, воспроизводство нации и рост популяции украинцев — наша общая задача и один из важнейших пунктов нового общественного договора.

Что такой договор может и должен предусматривать?

"Ну, как минимум покрытие 50−80% на воспитание ребенка, а именно $50−80 тыс. на период 18 лет, а не только $1 тыс. на первые три года, как сейчас (41 280 гривен, независимо от количества детей в семье, сразу 10 320 гривен, а остальные — по 860 гривен ежемесячно, в течение 36 месяцев). Предложенная сумма $50 тыс. на 18 лет — это всего $230 в месяц, что не очень много, но будет существенной поддержкой рядовым украинским семьям. В год для бюджета это будет $2,8 тыс. на одного ребенка. Или +$0,5 млрд для 200 тыс. новорожденных детей в год (или $0,3 ВВП) И все эти средства — это рост украинского внутреннего потребительского рынка", - написал Амелин.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, будет ли Запад давить на Украину по возобновлению транзита российского газа.