Волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля Новогодние праздники провела на Курском, Сумском, Харьковском и Донецком направлениях, остро нуждающихся в поддержке. Мощные и современные РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, средства связи Starlink, приборы питания длительного действия Ecoflow, а также дорогостоящее медицинское оборудование для госпиталей передали при содействии компании «Пожмашина» Олега Аверьянова.

5-я отдельная танковая бригада, 112 бригада ТРО, 245 батальон 126 бригады, спецподразделение СБУ «Альфа», 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, 59 бригада, ВСУ, боевые подразделения ГУР волонтеров БФ молодежной инициативы "Надежда".

«Наша миссия — спасать жизнь будет до победы Украины над врагом! Кроме техники для повышения обороноспособности страны, мы доставили ребятам оздоровительные комплексы из США и Израиля. Воинам очень нужны ресурсы и силы, чтобы противостоять врагу. Количество наших гуманитарных миссий немалое, и мы продолжим работать, пока оккупант не отступит от нашей земли», — сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.