Журналист Юрий Бутусов заявил, что качество подготовки большинства личного состава 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской было низким, также были проблемы с оружием.



Об этом сообщили Юрий Бутусов и советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян пишет Громадське.

По данным Бутусова, с самого начала формирования 155-й бригады оказалось, что у ОК «Запад» нет «ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов» для создания нового соединения.

Журналист описывает формирование бригады как сплошной организационный хаос буквально во всех компонентах. А с марта, когда началось формирование, в СЗЧ ежемесячно шло определенное количество бойцов.

Кроме того, по данным Бутусова, летом из бригады забрали более 2,5 тысяч военных на пополнение других частей: «То есть забрали из бригады почти всех вполне пригодных, которых комбриг и комбаты только что расставляли на должности, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы » .

По данным журналиста, в октябре, когда бригада уехала на обучение во Францию, было уже 935 СЗЧ. В самой Франции сбежали со службы еще 50 членов бригады.

«Пока все командование бригады было на учебе во Франции, без присутствия командиров бригады и батальонов производилось зачисление тысяч новых людей. В результате, в октябре и ноябре на территории Украины сразу после зачисления в состав из бригады сбежали более 700 человек. Ушедшие в СЗЧ, ни разу не увидев своих командиров», — пишет журналист.

В отсутствие штаба бригады и комбатов, командование начало перебрасывать не обученных и не слаженных людей в район Покровска, пишет Бутусов.

Кроме того, командир бригады Дмитрий Рюмшин был отстранен от должности вскоре после вступления бригады в бой. Дело в том, что комиссия Командования Сухопутных войск ВСУ заключила, что он виноват в бегстве 50 военных во Франции, отмечает журналист. Да, по словам Бутусова, в управлении только усилился хаос.

По его данным, за 9 месяцев в 155 бригаде фактически сменилось 7 штатов, а качество подготовки большинства личного состава было низким.

Кроме того, журналист отмечает, что у бригады не было необходимого количества дронов и средств РЭБ, из-за чего новенькие танки «Леопард-2А4» и бронемашины VAB понесли потери при первых же попытках применить их на фронте Также бригада получила бракованные мины.





Журналист утверждает, что при направлении на фронт ОК «Запад» и КСО сначала поставили оценку «неудовлетворительно» в Акте оценки возможностей бригады. Но «кто-то надавил сверху» и ее сменили.

Бутусов заявил, что Государственное бюро расследований в декабре возбудило уголовное дело по обстоятельствам формирования 155 механизированной бригады. Представитель ГБР отметила, что следствие «изучает факты, изложенные в СМИ».