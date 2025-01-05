Политолог Вадим Карасев объяснил, что решение прекратить транзит российского газа в Европу – это прежде всего пас Трампу, который давно хотел вытеснить россию с этого рынка.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, США как раз и заинтересованы в том, чтобы окончательно отрезать российский газ, российские энергоресурсы от Европы, и у Трампа давно была такая цель, он же пытался сорвать строительство «Северных потоков», так что с нашей стороны решение о прекращении транзита – пас новой администрации Белого дома.

«Закончился большой энергетический транзитный роман между россией и Европой, прежде всего Германией. россия отрезана, а денег очень много вложено в эту газопроводную геополитику», - подчеркивает Вадим Карасев.

Как он отмечает, Европа утверждает, что для нее это пока не катастрофично, Украина теряет где-то 800 млн долларов в год, хотя западная помощь все равно поступает, поэтому цена не так высока, а россия теряет 2 млрд, придется думать, куда девать излишки газа, а у «Газпрома» большие операционные убытки. Другой вопрос, констатирует эксперт, - что будет с тарифами в Украине и Европе.

«Тут важны больше политические, геополитические мотивы, а не экономические. Вообще сегодняшняя внешняя, международная политика скорее учитывает геополитические, военно-политические, военно-стратегический или просто стратегические приоритеты, но не экономика здесь главное», - заключает Вадим Карасев.

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