Специалисты ГУР МО совместно с киберактивистами из команды BO Team атаковали ресурсы судебной системы РФ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Киберспециалисты ГУР совместно с BO Team атаковали серверы судов РФ.





Как сообщают источники в украинской разведке, в результате кибератаки, в частности, были атакованы серверы арбитражного суда временно оккупированного Севастополя.

В результате атаки уничтожено более 80 ТВ данных на 15 серверах и рабочих станциях: базы данных, программные комплексы, бухгалтерия, кадры, резервные копии, аудио и видеозаписи заседаний, система "арбитражное судопроизводство" и ряд других ресурсов.





Кроме того, хакерами группы по официальным почтовым ящикам судов было разослано более 50 тысяч писем в государственные учреждения, арбитражные суды, представителям крупного бизнеса РФ.

Кроме того, печать этих писем в бумажном виде была дистанционно запущена на принтерах судов.







В этих письмах украинские киберактивисты поздравили оккупантов и анонсировали обязательный возврат оккупированных территорий под контроль Украины.

В письмах также отмечено, что каждое причастное к военным преступлениям против Украины обязательно получит заслуженное наказание. Послание завершается словами "Готовьтесь: ждать осталось недолго".

Предыдущая атака ГУР на госсистему судов России

В октябре прошлого года киберкорпус Главного управления разведки совместно с активистами группы ВО Team поздравили президента России Путина с днем ​​рождения изломом государственной автоматизированной системы Правосудие.

ГУР атаковало российскую госсистему "Правосудие". По словам источников в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара были получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.