Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» Валерия Дубиля перед, во время и после Нового Года передает высокотехнологичные РЭС с иммерсионной системой охлаждения, старлинки для постоянной связи со штабом и медиками, зарядные станции длительной работы. А также витаминные препараты из Израиля и США боевым подразделениям ВСУ, ГУР, ТРО, пограничникам.

«В войне нет понятия «выходной» или «отпуск». Потому команда продолжает держать тыл и системно доставлять все необходимое на передовую. Даже в новогоднюю ночь. Генштаб сообщает, что на границе с Черниговской и Сумской областями россияне применяют артиллерию и проводят разведывательную деятельность. Равнодушие – приближает линию огня. Мы с партнерами усилим помощь армии», — подчеркнул председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», заместитель Комитета Верховной Рады по здоровью нации Валерий Дубиль.

По его словам, россияне вместе с корейцами в Курской области несут потери и терпят неудачу.

«Не стоит надеяться на чудо. Наши ребята держатся и дают отпор армии России, однако им очень сложно. От действий каждого сознательного украинского зависит победа Украины. Наш язык – это щит, поддержка украинских предпринимателей и покупка отечественных товаров – помощь государству, самый маленький донат в пользу армии – это не капля в море, а шаг к победе», - добавил он.