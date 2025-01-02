Политолог Вадим Карасев рассказал, что пока путин и другие чиновники рф только дают сигналы Трампу, о чем они готовы разговаривать, а о чем нет, но к переговорам они еще не готовы.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Действительно все в ожидании Трампа, его вступления в должность, и до конца не знают его план по Украине, если говорить о российско-украинской войне. Трамп сам, видимо, пока до сих пор не имеет четкого представления, поэтому на первом месте Гренландия, Канада, Панама», - отмечает Вадим Карасев.

Попутно он вспоминает, как путин рассказывал кремлевским журналистам о своем разговоре с Байденом, что ему не подходит отсрочка вступления Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что в конце концов она все же вступит. То есть, подчеркивает эксперт, это такой намек, что Трамп должен сформулировать такую позицию, которая будет отличаться от той, что предлагал Байден, и тогда уже можно будет говорить.

«Второе – ряд заявлений Лаврова о том, что их не устраивает заморозка, не устраивает временное перемирие, никаких остановок военных действий до завершения войны и подписания мирного договора не будет. То есть нужен мирный договор, а не временное перемирие. Это тоже сигнал американской стороне», - добавляет Вадим Карасев.

По словам эксперта, пока не видим встречных движений в сторону Трампа и его идей. Так что, констатирует он, пока не будет новых предложений от новой администрации США и решения по более глобальным вопросам, россия будет продолжать воевать.

Как сообщала Politeka, Бортник сообщил, что США и россия, похоже, договорились по ключевым пунктам завершения войны.

Также Politeka писала о том, что Карасев объяснил, почему политика Трампа и США не будет сосредоточена на Европе.