Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в 2025 году о мобилизации женщин все же речь не идет.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, всех сейчас интересует, что будет с мобилизацией в Украине в 2025 году. Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 11379-д. Этим документом она окончательно запрещает мобилизовать ребят до 25 лет, ранее признанных "ограниченно годными в военное время". "За" проголосовали 311 депутатов.

Что касается мобилизации женщин, отмечает она, то в прошлом году здесь наделали много шума, но стоит сохранять спокойствие, потому что пока это скорее пиар или нагнетание. Так что, подчеркивает журналистка, сейчас мобилизация женщин происходит добровольно, то есть по собственному желанию, об этом говорится в законе.

«Ну, не знаю, разве что закон поменяют, все может быть, я не берусь говорить о том, что ничего не изменится в этом плане. Но пока о мобилизации женщин речь не идет», - заключает Екатерина Котенкова.

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