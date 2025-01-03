Военный Святослав Дубина заявил, что мобилизовать прежде всего нужно не граждан, а экономику и госуправление.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Война продолжается, продолжается 3-й год полномасштабного вторжения, 11-й год войны с российским агрессором. Из позитива – мы до сих пор удерживаем фронт, несмотря на то, что, к сожалению, не исполнен закон о мобилизационной подготовке и о мобилизации, не переведена экономика на нужды военного времени, система государственного управления не переведена на военное время», - отмечает Святослав Дубина.

Как результат, напоминает он, 2023 год прошел под лозунгом безумного контрнаступления, во время которого, как оказалось, ВСУ пришлось идти на заминированную линию Суровикина без достаточного количества оружия, а 2024 год – под лозунгами мирных планов. И в конце, констатирует эксперт, президент признал, что деоккупация украинских территорий военным путем невозможна.

«Мы не получили высокотехнологичное украинское войско, точнее оно продолжает рождаться. Но из-за горе-управленцев мы за 2,5 года не смогли провести реформу в старой советской армии», – утверждает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что в 2025 году Иран и КНДР уже не смогут помогать россии.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман об обстреле Украины на Новый год: «русский народ приветствует своих «братьев».





