20 февраля 2025 года в Киеве состоится крупное представительское событие: Саммит «Вызовы настоящего».

Ключевые темы дискуссий: экспертиза, аграрная область, наука и инновации. Мероприятие будет проходить по непосредственной организации и по инициативе Киевского аграрного университета НААН Украины и Центра судебной экспертизы и экспертных исследований.

Подискутировать и выразить собственное видение настоящего Украины и будущего будущего соберутся известные деятели науки, образования, бизнеса, представители экспертной среды, которые, несмотря на огромные нынешние трудности, продолжают жить, творить, обучать, учиться, работать и развиваться.

Участники из Украины и зарубежные спикеры будут иметь возможность выступить и найти общие точки соприкосновения в вопросах, которые сегодня являются стержневыми. Ведь главное в жизни – не останавливаться, потому что отправной точкой всех достижений есть желание и движение вперед!