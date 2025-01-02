Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Есть у меня (у нашей команды «РОДНОЙ СТРАНЫ») такая традиция – коротко отчитываться за уходящий год в контексте ХОРОШИХ и ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ, которые мы всегда делали под лозунгом:

«ЧТО Я (МЫ) СДЕЛАЛ(Ы) ДЛЯ УКРАИНЫ?!»

1. Мировоззренческая борьба за утверждение ценностей УКРАИНСКОГО МИРА и очищение страны от идеологии русского мира и в 2024 году была одним из наших главных приоритетов.

Учитывая эту задачу, я подготовил и провел цикл лекций, презентаций и тематических экскурсий под общим названием «Украина, которой мы гордимся» для курсантов Национальной академии СБУ и студентов НУБИП и КНУСА.

2. Волонтерская деятельность в поддержку ВСУ.

Наша команда самостоятельно и совместно с коллегами по благотворительному Фонду молодежной инициативы «Надежда» оказала помощь военным подразделениям, защищающим ВОЛЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

3. В рамках нашего проекта «7 ЧУДЕС УКРАИНЫ» и в контексте деятельности научно-исследовательского Центра защиты и реставрации историко-культурного наследия КНУСА помогли:

- законсервировать уцелевшую часть мемориального музея Григория Сковороды Харьковской области, который разбомбила русская орда;

- совместно с командой Национального заповедника Киево-Печерская лавра и скульпторами Олесем Сидоруком и Борисом Крыловым разработать и согласовать с МКСК проект памятника Ивану МАЗЕПИ, который запланировали установить в Лавре;

- пополнить экспозицию Музея Григория Сковороды в Переяславе;

- совместно с командой Национального заповедника «Переяслав» обновить информационный указатель на месте, где происходило казачье 1630 под руководством Тараса Федоровича (Трясила)…

4. В сотрудничестве с Госкомтелерадио продолжили реализацию проекта «УКРАИНСКАЯ КНИГА - ДЕТЯМ Украины» и передали новейшие издания детской и школьной литературы от наших национальных издательств в библиотеки и школы Харьковской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областей.

5. Вместе с командой Фонда ОМЕГА. ДОМ» по случаю Дня Святого Николая и рождественско-новогодних праздников вручили 1 000 сладких подарков для детей военнослужащих Центра специального назначения «ОМЕГА», 600 подарков – для семей работников ГСЧС Херсонщины и 100 подарков для детей из Чернобаевской ОТГ.

Предоставили мировоззренческие подарки для детей, которые посещали «Домик Святого Николая» в Национальном заповеднике «Переяслав».

6. Вместе с Павлом Гай-Нижником и издателем Игорем Степуриным подготовили, издали и представили книгу «Мифы и тайны последнего гетмана Украины».

7. По инициативе и по заказу Национальной академии СБУ подготовил к печати научно-популярное издание «Азбука гражданина Украины».

8. В сотрудничестве с Черкасским государственным технологическим университетом подготовили к печати издание «Воюющий Шевченко. Имела мировоззренческая книга украинского воина».

9. Вместе с командами Национального заповедника «Переяслав», Университета Григория Сковороды в Переяславе и Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды и по случаю 250-летия написания «Харьковских баек» записали просветительский видеопроект с участием военных и известных деятелей культуры и провели научно мероприятия в Харькове и Бабаях.

10. Команда Фонда «Родная страна» в рамках проекта «Дети воюющей Украины» оказала благотворительную помощь семьям новорожденных в Харьковской и Черниговской областях.

11. И уже традиционно помогли организовать и наградить победителей творческих конкурсов школьников, проводимых Шевченковским Национальным заповедником в Каневе и Национальной библиотекой для детей.

12. Восстановили этнографический обряд зажинок в формате «Военные зажинки-2024» совместно с этнографами и краеведами Национального заповедника «Переяслав» и с участием военнослужащих, которые проходят обучение в Киевской области.

13. Совместно с командой Госэкоинспекции присоединились к эко-акции «Шевченко объединяет Украину» по высадке саженцев дуба Шевченко.

14. По случаю вступления в статус «Человека УВАЖАЕМОГО возраста» выпустил свои фото-фотографии под названием «Рассветы родной страны», которые вручил друзьям за донаты для Фонда «Омега. Дом».