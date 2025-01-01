Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уже сейчас становится понятно, что между россией и США фактически сформировался негласный консенсус в отношении ключевых положений завершения войны. Этот негласный консенсус сегодня и пытаются атаковать европейские союзники Украины, американская партия войны и непосредственно сама Украина», - утверждает Руслан Бортник.

По его мнению, в этом вопросе важную роль сыграл Такер Карлсон со своими визитами в москву и Орбан со своей челночной дипломатией, ведь он 3 часа разговаривал с Трампом и час с путиным.

Речь идет о том, что смягчить санкции против рф или даже снять часть, США и россия подпишут новый договор о ракетах малой и средней дальности, а Украина вступит в ЕС.

«Что касается Вооруженных сил Украины, внутренней украинской политики, возвращения российских энергетических продуктов на европейский рынок и российских замороженных активов, то тут идут дискуссии. Но в отношении этих пяти пунктов сегодня уже есть консенсус, и на основании их, скорее всего, будут выстраиваться мирные соглашения», - рассказывает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что москва выдвигает требования к другим такие, которые не готова выполнять сама.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, когда россия пойдет на переговоры: «До июня будут пугать всех».