Политолог Вадим Карасев объяснил, что для Трампа главное – это экономика, благополучие американцев и Америки, а не то, что происходит в Европе, его приоритеты не здесь.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Как отмечает эксперт, путин занимается захватом чужих территорий, Трамп же покорит мир иначе, он будет действовать через экономические стимулы или антистимулы, через создание своей элиты в разных странах.

«Смотрите, это же прецедент, когда Трамп был во Франции на открытии отремонтированного собора Норт-Дам, ему чуть ли перстень не целовали, потому что понимают, что это не Байден, что это не та Америка. Это другая Америка. Той старой Америке нужны были союзы, через союзы она действовала. А что такое союз? Трамп считает, что союзнические обязательства – это избыточные обязательства, а у них уже не хватает денег, им кормить надо американцев», - объясняет Вадим Карасев.

К тому же, подчеркивает он, за Трампа голосовал рабочий класс, и теперь он хочет получить свой бонус – повысить доход, поэтому у новоизбранного президента США и другие цели. Раньше, рассказывает эксперт, для США главным было сдерживание СССР, в советских директивах были планы, как за сутки-две выйти к Ла-Маншу, поэтому фокус был на Европе, на Восточном блоке, но сейчас многое поменялось.

«И в этом смысле ему Европа, Восточная Европа, Украина, россия не интересны. То есть, да, интересны, но приоритет не здесь. Американский фокус на Европе – это история 20 столетия», - подчеркивает Вадим Карасев.

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