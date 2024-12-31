Развитие детского спорта в Украине — это не только о физической активности, но и о развитии характера. Именно поэтому известный тренер SpartaBox Сергей Бобырь организовал праздник для юных спортсменов на «Зимней Спартакиаде». Событие состоялось при поддержке Favbet Foundation.

В рамках спортивного мероприятия прошли соревнования по «Борцовскому баскетболу» для трех возрастных групп: 6-7 лет, 8-11 лет и 12-14 лет, а также второй турнир «Борьба за пояс». Этот формат позволил детям не только посоревноваться, но и развить свои физические качества.

«Детский спорт — это фундамент, на котором строится сильное, здоровое и уверенное в себе поколение. На таких площадках, как наша "Зимняя Спартакиада", дети не только соревнуются, но и учатся преодолевать препятствия, поддерживать друг друга и верить в собственные силы. Это больше, чем спорт — это уроки жизни, которые они пронесут с собой навсегда», — Сергей Бобырь, тренер SpartaBox.

Фото: SpartaBox

Опытный украинский тренер Сергей Бобырь — мастер спорта Украины международного класса по борьбе самбо и боевому самбо, а также Мастер спорта Украины по дзюдо. Многократный призер чемпионатов и кубков мира. В течение 15 лет был спортсменом национальной сборной Украины. Имеет 19-летний тренерский стаж.

Фото: SpartaBox

Favbet Foundation развивает проект «Сильнее вместе» в рамках масштабной инициативы «Клуб Супергероев». Цель проекта — создавать спортивные события, поддерживать спортивное развитие украинских детей путем финансирования бесплатных спортивных секций в Киеве, открытых для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев.