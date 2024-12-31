Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала закон о повышении налогов в Украине и тот факт, что с 1 января ФЛП будут платить больше.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Что-то мне подсказывает, что количество закрытых ФЛП заметно увеличится, и количество людей, которые будут получать пособие по безработице в государстве, тоже увеличится, потому что это, знаете, как законы математики», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает журналистка, Разумком выступал в Верховной Раде по этому поводу и привел данные Госстата, согласно которым с принятия этого закона закрылось 22,5 тысячи ФЛП, соответственно, с каждого государство потеряло доходы в бюджет.

Так что, констатирует журналистка, каждое повышение налогов – это просто тысячи закрытых ФЛП. К тому же, добавляет она, Гетманцев говорит, что повышение военного сбора с 1,5 до 5% будет действовать до конца военного положения, но его, как вы видим, завершать никто не спешит.

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