Экстрасенс Дарина Фрейн объяснила, что путин – представитель старой цивилизации, но скоро он и все его союзники уйдут с постов, и россией будут править другие люди.

Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, путин – представитель старой цивилизации, и он был выведен, его тело, затем сознание. И вот все его собратья, добавляет она, тоже представители этой старой цивилизации, и они сейчас завершают свое правление.

«До 2027 года, по-моему. Ну, 1917 год – революция, и это будет косплей. То есть многие исторические события идут косплеями на те, что уже были. Где-то года 3, они сейчас выходят постепенно. Ну, понятно, что тяжело это принять, хочется быстрее, хочется скорее, но я говорю, как вижу и как чувствую. Около 3 лет еще, будет выход, когда будет заменено на что-то другое и что-то другое придет», - объясняет Дарина Фрейн.

По словам экстрасенса, этот прогноз из того, насколько она видит глобальный планетарный процесс, и да, пытаются сейчас путина заменить. Тем более, отмечает она, у него нет совершенно никакой эстетики, все очень грустно, даже в Северной Кореи повеселее на 1,5%.

«Но именно такое зло, похоже, и нужно миру для прохождения вот этого вот испытания», - подчеркивает Дарина Фрейн.

Как сообщала Politeka, Стариков оценил возможность наступления россии на Херсон и Запорожье.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал заявления депутатов о возвращении украинцев из-за границы.



