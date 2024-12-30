Экстрасенс Дарина Фрейн рассказала, что россияне будут еще пугать наших партнеров «Орешником» и прочим оружием, но этот испуг нужен, чтобы они проснулись и наконец закончили войну.

Об этом она рассказала в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Для того, чтобы конфликт решился, нужно вызвать обострение. Для того, чтобы у нас начались какие-то реальные шаги к восстановлению мира в Украине, к гарантиям безопасности, нужно напугать всех партнеров. Они пока не боятся до конца», - отмечает Дарина Фрейн.

Пугать их будет, продолжает она, конечно, тот, у кого есть «Орешник», и все его друзья, и получится напугать пару европейских стран, немного американцев, это может быть даже какой-то теракт, но вот до лета будет такое пиковое нарастание, когда все направят «Орешники» на всех. И именно из этого состояния, подчеркивает экстрасенс, придет решение вопроса Украины.

К тому же, добавляет гостья программы, это не будет какое-то абстрактное решение с медленными поставками помощи в недостаточном объеме, когда тем временем россияне бьют по нашей энергетике, по жилым домам, а на фронте умирают солдаты, нет, потому что так воевать нельзя, и теперь это будет реальное решение. А тем временем, констатирует она, нужно называть вещи своими именами и признать, что Третья мировая война идет уже, и вот вся эта эскалация будет нарастать постепенно.

«Так вот до июня будут пугать всех, вот будут страшить. Помните обложку The Economist, ну, вот этого масонского вестника? Они уже что-то там нарисовали. У меня даже был обзор прошлого года. И вот там будет эта ядерная ракета, но в конце все договорятся. Вот вспоминайте мое пророчество: до июня будет максимальное нагнетание и очень сильно напугают партнеров», - заключает Дарина Фрейн.

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