По официальным данным количество внутренне перемещенных лиц в Киеве - 409 901 человек. Однако фактическая численность ВПЛ, проживающих в столице, составляет около 520 тыс. лиц. Если мы говорим о Голосеевском районе, то с начала полномасштабного вторжения здесь поселились 40 тыс. переселенцев, это люди с оккупированных и прифронтовых территорий Украины.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета от «Батькивщины» Игорь Галайчук.

«Большинство переселенцев переехали в Киев с территорий, на которых ведутся боевые действия. Остались практически без ничего. Наша прямая обязанность их поддерживать.

Он совместно с волонтерами поздравил ВПЛ с грядущими праздниками, передал детям сладкие подарки, а взрослым продуктовые наборы и оздоровительные комплексы.

«Мы совместно с коллегами и по инициативе главы «Батькивщины» Киева Валерия Дубиля реализуем гуманитарную помощь. На днях передавали социальный корм для домашних питомцев. Кроме этого, при содействии заместителя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля системно посещаем учреждения здравоохранения с критической медициной. Но, конечно же, помогаем защитникам и защитницам на фронте», — добавил он.