«Избранный президент США Дональд Трамп хочет прекратить убийства и принести мир в Украину. Но этот мир должен быть справедливым и безопасным». Так высказался на днях новый специальный посланник США по Украине, генерал Кит Келлогг в эфире телеканала Fox Business.

Что за человек Кит Келлогг? Какова его роль? Что и как может быть дальше после того, когда Дональд Трамп официально станет президентом США в январе 2025-го года?

За последние 20 лет в США роль людей, представляющих администрацию президента и занимающихся вопросами Украины, стала более важной. Она сейчас даже выше, чем роль Послов. Поэтому, тут важно понимать значение данной роли.

Кит Келлогг уже довольно пожилой человек. Он – военный, работал в администрации Майка Пенса, который потом сильно поссорился с Трампом. Это было скандально и публично. Келлогг был советником по вопросам военной и национальной безопасности вице-президента Пенса. Однако, видимо, Келлогг остался вне конфликта Пенс-Трамп. Он – ультраконсервативный военный, что многое объясняет. У него есть универсальные качества, которые необходимо будет учитывать, и Украина должна осознавать его большую значимость и роль.

Наш избранный президент – человек прямой и предпочитает, чтобы ему ситуацию докладывали напрямую непосредственно. Жизненный опыт Трампа связан с управлением семейной компанией, выходами на биржу (пусть и не всегда удачными), строительным, брендированным бизнесом в Нью-Йорке и так далее. Трамп, скорее всего, будет иметь прямой контакт с Китом Келлоггом (в отличие от того же Руди Джулиани, который был больше формальным юристом).

Роль специального представителя США по Украине крайне важна. Кита Келлогга все характеризуют как строгого военного и консервативного человека. К тому же он глубоко религиозен. В Республиканской партии подобные взгляды поддерживают примерно 15% ее членов, хотя реальный процент, скорее всего, может быть и выше.

В отношениях с Келлоггом ключевыми будут четкость и соблюдение протоколов. Он – пожилой человек (ему уже больше 80 лет), и тут будет важна культура правил и иерархии. Видимо, Келлогг нашел общий язык с президентом Трампом, так как для США Украина – очень важная тема была всегда. Роль Кита Келлогга будет точно выше, чем роль Посла США в Украине. Это, кстати, относительно новый феномен для США и связан он именно с войной в Украине и Украиной, как таковой.

Администрация Трампа, важно отметить, не воспринимает президентов Украины и россии как равных фигур. Связано это и с размерами стран, и с потенциальной опасностью, и с наличием ядерного вооружения у рф. Вероятно, Дональд Трамп будет стараться договориться с путиным, даже если тот будет упираться. На украинскую же власть будет сильное давление. Если президент Зеленский откажется от условий (предложений) Трампа, то давление будет еще более серьезным – от уменьшения (либо же лишения вообще) поддержки до еще каких-то иных очень жестких условий. Если откажется пойти на уступки Трампу путин, то его будут стараться уговорить, будут искать альтернативы, а в худшем (!) случае – пойдут ему на некие уступки. Таким образом, соглашения в итоге могут быть в пользу россии. Это в худшем случае. Для США важно остановить эту войну и договориться с россией, а Украина в данном контексте – вопрос не первостепенный. Однако, публичные заявления потом от американских политиков могут быть сдержанными, могут звучать убедительно для того, чтобы подчеркнуть, мол, решение было принято сугубо в интересах Украины и ее людей.

Скорее всего, Украине таки придется уступить отдельные территории. Это будет зафиксировано в договоре. Кроме того, вопросы, связанные с НАТО, тоже будут, скажу так, урегулированы. У Трампа полностью иное отношение к россии: какими бы они там ни были злодеями – с ними надо договариваться. Включается тут некое взаимное уважение, если так можно выразиться. Украина же Америкой воспринимается как храбрая нация, заслуживающая огромнейшего уважения, но не как равный партнер. Наконец, есть вопросы глобального противостояния: режимов Ирана, Китая, россии с Западом. Эти вопросы для США будут всегда важнее, чем целостность Украины или ее желание войти в то же НАТО. Отсюда и выводы.

Понимаю прекрасно, что представители мужественного украинского народа могут меня невзлюбить за такую общую оценку ситуации. Но, я высказываю лишь то, о чем говорят у нас в высоких кабинетах ключевые политики, ничего не придумывая и не выдумывая. Так видит ситуацию избранный президент Трамп, за которого проголосовали граждане США – ключевого союзника Украины в противостоянии с агрессором.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)