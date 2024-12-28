В этом году представители Фонда посетили спасателей области и передали семьям работников ГСЧС 600 подарков.
Мировоззренческие и сладкие подарки получили также дети Чернобаевской ОТГ. Киевская делегация вместе с главой Херсонской районной военной администрации Михаилом Линецким посетила село Киселевку, где пообщалась и поздравила школьников и передала библиотеке школы новейшие издания украинских книг от национальных издательств Украины. Не остались без внимания благотворителей и военные, которые сейчас защищают Херсонщину.
Для одного из подразделений военнослужащих Фонд «Родная страна» привез мировоззренческую, оздоровительную и продуктовую помощь.
Основатель Фонда Николай Томенко убежден, что прифронтовые районы нашего государства нуждаются в особом внимании. Наши поездки, убежден он, - это не только меценатская помощь, это прежде всего патриотическая и просветительская деятельность, которая свидетельствует о единстве нашего народа и стремлении защитить и сохранить единую соборную Украину.
Нынешний рождественско-новогодний визит Фонда «Рідна країна» помогли организовать соучредительница благотворительного Фонда молодежной инициативы «Надежда» Виктория Присяжнюк, руководитель ЧАО «ЮРИЯ» Виталий Пустовит и глава Госкомтелерадио Олег Наливайко.
Нынешний рождественско-новогодний визит Фонда «Рідна країна» помогли организовать соучредительница благотворительного Фонда молодежной инициативы «Надежда» Виктория Присяжнюк, руководитель ЧАО «ЮРИЯ» Виталий Пустовит и глава Госкомтелерадио Олег Наливайко.