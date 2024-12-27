Агентство оборонных закупок сообщило о начале работы Наблюдательного совета. Избран председатель, созданы комитеты и предложены изменения в Устав для усиления независимости предприятия.

На официальной странице Агентства оборонных закупок в социальных сетях сообщили о начале работы Наблюдательного совета, созданного для обеспечения независимого контроля за деятельностью предприятия. Первое заседание совета прошло 17 декабря 2024 года. Председателем Наблюдательного совета избран Юрий Джигир.

Также на первом заседании было создано два ключевых комитета. В состав комитета по аудиту вошли возглавивший комитет Екатерина Кузнецова, Тарас Чмут и Лукаш Столярские. Комитет по назначениям и вознаграждениям возглавила Екатерина Кузнецова, а его членами стали Юрий Джигир и Лукаш Столярские.

Согласно сообщению Агентства, Наблюдательный совет будет заниматься согласованием стратегических документов, финансовых планов и организационной структуры предприятия. К ее компетенциям также относятся назначение руководства, оценка эффективности работы директора, утверждение антикоррупционной политики и мониторинг выполнения контрактов.

Одним из первых решений новоизбранного совета стало инициирование изменений в Устав Агентства оборонных закупок. Последняя редакция документа была утверждена приказом Министерства обороны №839 за день до старта работы совета, 16 декабря 2024 года. Участники совета выразили обеспокоенность из-за положений, которые, по их мнению, ограничивают ее независимость, создают риски дублирования функций и конфликта интересов.

Члены Наблюдательного совета призвали привести Устав в соответствие с принципами корпоративного управления, рекомендованными ОЭСР, и нормами действующего законодательства. Особое внимание было уделено необходимости четкого определения функций и распределения полномочий между Министерством обороны, Наблюдательным советом и самим предприятием.

В сообщении отмечается, что Агентство оборонных закупок имеет стратегическое значение для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а недостатки в работе могут повлиять на его эффективность. Члены совета выразили готовность к конструктивному сотрудничеству с Министерством обороны по оперативной доработке Устава и устранению возможных рисков.