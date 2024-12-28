Народная депутат Украины Анна Скороход пояснила, что деятельность ТКЦ и ВЛК порождает дальнейшие проблемы на фронте, где солдат не только недостаточно вооружен, но и неподготовлен вообще.

Об этом она рассказала в авторской программе Геннадия Кирии «Внимание: Кирия».

«Это недобросовестное ВЛК, недопуск на прохождение ВЛК, ненаправление на лечение. Также проблема с документацией, когда по документам на линии столкновения одни ребята, а по факту другие. Это одно из самого распространенного. Дальше вопросы поборов. Если, например, мы возьмем размер поборов 2 года назад и размер поборов на сегодня, то суммы выросли с 2-5 тысяч в месяц до 30-50 тысяч, а то и все 100 тысяч начисляемой премии», - рассказывает Анна Скороход.

Также проблема с обеспечением, констатирует она, может, где-то есть изменения в лучшую сторону, но в целом проблема остается. А еще, продолжает депутатка, бывает, невозможно подать рапорт или его просто не принимают, много случаев СЗЧ, которое преимущественно происходят из-за проблем с командиром.

«В последнее время минимум 5-6 обращений в день у меня по поводу того, что человек забронирован или имеет право на отсрочку, а его мобилизуют. Таких случаев очень много. Вот сегодня подходил коллега, говорит о случае: человек болен, человек нуждается в помощи, два раза вызывали скорую, скорая говорит, надо госпитализировать, а ТЦК не отпускает. Когда вы такого человека отправляете на фронт, он боевой? Это обуза для бригады, это обуза для подразделения, с которой они потом не знают, что делать, и проблему в нехватке людей она не решает», - объясняет Анна Скороход.

По словам гостьи программы, здесь нужен комплексный подход, они его предлагали с Временной следственной комиссией, и очень хорошо, что у Минобороны есть соответствующие инициативы по изменению и подчинению ТЦК и СП, их подходам и вообще подходам к мобилизации, рекрутингу в целом.

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