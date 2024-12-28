Политолог Вадим Карасев заявил, что никто не захочет запустить ядерную ракету первым, поэтому дальше война развиваться может только по линии мирных переговоров.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, 2024 год – это год, когда стало понятно, что стороны в этой войне истощаются, причем все, и стало понятно, что 2025 год будет о мире и переговорах. Альтернативы, утверждает он, нет, разве что большая война, но это и большая эскалация с возможностью ядерной развязки, только вот не это вряд ли кто-то пойдет.

«Поэтому промежуточный итог 2024 года – это год, когда война себя истощила. Силы войны в этом году ушли. Силы войны в 2024 году потерпели поражение», - подчеркивает Вадим Карасев.

Как он вспоминает, в 2022 году главным нашим слово было «победа», и она считалась абсолютной, все говорили только о том, как мы погоним врага к границам 1991 года, и тогда у нас были еще и успехи на поле боя. Но после неудачного контрнаступления 2023 года, констатирует эксперт, стало понятно, что война затягивается, а в 2024 году ситуация на фронте ухудшилась.

«В 2025 году боевые действия могут продолжаться какое-то время, могут быть ракетные обстрелы как с одной, так и с другой стороны, но это уже война в рамках мира, в рамках завершения войны. Понимаете, рамка выписывается. Рамка – мир. Как этому миру прийти, в какой позиции, какова структура переговоров, кто будет присутствовать на переговорах, какие будут переговоры, где, когда? Вот об этом сейчас же спорят», - объясняет Вадим Карасев.

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