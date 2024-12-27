Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 2024 год разоблачил массу проблем, которые власти должны решить, чтобы победить россию, и прежде всего – выяснить, какая победа нам нужна.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«2024 год – это очень тяжелая оборона с ползучим наступлением россиян из-за того, что украинские власти не сделали то, что предстояло сделать в 2023. После известного письма или статьи генерала Залужного о необходимости изменить вообще все подходы к войне, ничего не было сделано, генерал был осмеян, а затем и отставлен. В результате мы воюем так, как воевали и в 2022, и в 2023, а это не работает в условиях абсолютного изменения поведения оккупационной российской армии. Соответственно, наши войска истекают кровью, держат врага, но, однако, постепенно сдают позиции», - утверждает Юрий Луценко.

Между тем, констатирует он, тыл разбалансирован, отсутствие отечественного ВПК приводит к постоянным нареканиям на союзников, которые дают нам мало помощи, мобилизация провалена, и российское ИПСО этому помогло, в окопах в лучшем случае 30% штатного состава подразделений, постоянные мародёрско-коррупционные скандалы. , и на фоне всего этого тяжелое психологическое состояние граждан.

«У общества нет общей точки зрения, появляются маленькие спонтанные ответы. К примеру, победа – это просто остановить войну. Вот как оно будет, так и будет, до этого уже доходит, хотя это, наверное, самый плохой вариант. Вторые говорят, что победа – это только когда москва будет палаты. Бравая штука, особенно если об этом говорят из Испании, но, ну это так не работает. Между этими крайними точками есть куча позиций, но нет общей украинской позиции, что такое победа в реальных условиях», - объясняет Юрий Луценко.

К тому же, добавляет гость программы, нет ответа, кто виноват, военные или союзники, и на многие другие вопросы. По его словам, общество действительно кормят сказками, а под ракетным огнем оно настолько выросло, что уже не верит, и тогда идет в телеграмм-каналы и находит либо нормальную позицию, либо враждебное ИПСО.

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