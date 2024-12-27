Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал, кто, согласно социологии, имеет наибольшие шансы стать следующим президентом Украины и чем он должен будет заниматься после войны.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По мнению экс-прокурора, мы должны перезагрузить модель и архитектора, соответственно, провести выборы, найти того, кто будет реализовывать новое видение страны после прекращения огня, и он уверен, что оно будет уже в следующем году. По его словам, возникнет вопрос, кто построит армию, ВПК, общество, страну, на которую никто не нападет, потому что даже ракеты – это оружие сдерживания или мести.

«Общество уже нашло альтернативу Зеленскому, и называется она – генерал Залужный. Причем генерал Залужный это ни разу не подтвердил, даже глазом не повел. И Виктор Андреевич Ющенко, который также 3 года пил сок из всех его поклонников, нервно курит, потому что тот хоть что-то намекал, а здесь – нет. Не забывайте, генерал Залужный – посол, и он подпадает под действие закона о дипломатической службе, а это значит, что он не может продуцировать какие-либо политические заявления, не совпадающие с линией президента», - объясняет Юрий Луценко.

По его словам, если президентские выборы будут без Залужного, во второй тур выходят Зеленский и Порошенко с соотношением 60:30 в пользу действующего главы государства, если будет Залужный, что он выходит во второй тур и выиграет с 70%.

«После визита Ермака, который по дороге из Америки залетел в Лондон, стало ясно, что Залужный не клюет на предложение стать премьером, вторым номером списка. Офис Президента осознал, что у них есть конкурент, и должны считаться с тем, что Залужный будет баллотироваться», - заключает Юрий Луценко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что настоящая победа в войне – это не разгром противника, а когда твое государство стало сильнее.

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