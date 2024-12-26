Украинская технологическая компания FAVBET Tech приняла участие в Общем собрании Ассоциации «ІТ Ukraine», которое состоялось в декабре 2024 года. Мероприятие объединило более 200 компаний-участниц, которые подвели итоги года и наметили планы на будущее.

СЕО FAVBET Tech, Артем Скрипник, выступил с приветственным словом, подчеркнув важность сотрудничества в рамках Ассоциации для развития ІТ-индустрии Украины.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

«Совместные усилия и обмен опытом между компаниями-участницами Ассоциации “IT Ukraine” являются ключевыми для укрепления позиций украинского ИТ на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что являемся частью этого сообщества и активно приобщаемся к инициативам, направленным на развитие отрасли», — отметил Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.





Фото: IT Ukraine Association

FAVBET Tech присоединилась к Ассоциации "ІТ Ukraine" в 2022 году и с тех пор является активным участником ее мероприятий. В частности, в сентябре 2024 года компания выступила партнером IT Ukraine GR Conference 2024, где Артем Скрипник модерировал панельную дискуссию на тему «Эпоха ИИ и других инноваций: влияние технологий на регулирование интеллектуальной собственности».

FAVBET Tech продолжает поддерживать инициативы Ассоциации, направленные на развитие ІТ-отрасли в Украине, и планирует и в дальнейшем активно участвовать в совместных проектах.