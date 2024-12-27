Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, путин сознательно выбрал Рождество для атаки, и, как риторически спросил Зеленский, что может быть более бесчеловечным. Вообще, подчеркивает он, россияне много бесчеловечного делают против нас, это и убийство сотни тысяч украинцев, это разрушение домов, это пытки до смерти и казнь военнопленных и так далее.

«Нам не привыкать к российским вот этим вот делам, настолько не привыкать, что я прямо сказал, что путин ударит на Рождество, только вопрос – очередным «Орешником» или уже традиционными десятками ракет и сотнями беспилотников. Ну, путин выбрал второй вариант, потому что, видимо, «Орешника» так и не нашлось. Но нам, еще раз скажу, к сожалению, к этому всему не привыкать», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассуждает, ну, путину нужно было как-то ответить на то, что Украина не согласилась на рождественское перемирие, мол, если не прекращение огня, то будет ракетный удар на праздник. Не долго мы жили без отключений света, констатирует эксперт, они возвращаются, но и Украина ответит, только вот по-другому – ударами по военным объектам рф.

«Почему Украина не отвечает и тоже не бьет по российской энергетике, чтобы погрузить во тьму жителей москвы или Санкт-Петербурга? Потому что мы хотим уничтожить не всех российских стариков, нам до них нет дела. Мы хотим уничтожить каждого российского оккупанта и каждого российского военнослужащего, где бы они ни находился, в москве – значит, в москве, самокатом взрывать будем. Вот это наша цель», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник оценил прогноз МВФ об окончании войны в Украине в середине 2026 года.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о панике в рф из-за рождественского контрнаступления ВСУ.