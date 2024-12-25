Валерий Дубиль с благотворителями из компании «Пожмашина» передали для военных 15 РЭБов с иммерсионной системой охлаждения, 50 зарядных станций, 100 старлинков.

«РЭБы жизненно необходимы воинам, чтобы защищать личный состав, позиции, технику. Мы совместно с Олегом Аверьяновым системно доставляем средства радиоэлектронной борьбы, ведь они спасают жизнь наших воинов. », Заместитель Комитета ВР здоровья нации Валерий Дубиль.

За все время полномасштабной войны Олег Аверьянов и Пожмашина передали помощь для ВСУ на сумму более 50 миллионов гривен.

«Каждый день помогаем украинской армии. Сначала полномасштабное вторжение мы производили и поставляли «буржуйки» для защитников, которые обороняли нашу страну и жили в землянках. В марте 2022 г. температура все еще держалась на низком уровне. Вопросы отопления и утепления жилья для военных были приоритетными. Далее передавали ребятам в соответствии с запросами: РЭБы, мавики, старлинки, автомобили. Системно поддерживаем всех, кто к нам обращается. Но и те, с кем мы не перестаем сотрудничать - 54 отдельный разведывательный батальон, Прилуцкий 164-й батальон и, конечно, наши сотрудники, которые приняли решение служить в ВСУ», - рассказал Олег Аверьянов.

По его словам, «Пожмашина» сейчас запускает проект по протезированию пиротехников.

«Мы взяли под опеку 15 ребят, которые потеряли конечности во время разминирования. Кроме того, коварный враг установил под минами ловушки. последствия действий РФ. Ни один сознательный украинец не может быть в стороне от трагических событий. мое решение: работать в пользу государства и инвестировать в Украину», — подчеркнул Олег Аверьянов.