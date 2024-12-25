Почти три года в Украине идет война, московская империя предпринимает попытки уничтожить нашу культуру, историю, убивает наших детей, а в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко очередной громкий скандал: будущих журналистов до сих пор готовит преподаватель, которого студенты уже больше года обвиняют в сексизме и о русских высказываниях и безуспешно требующих его освобождения.

На первый взгляд человека, не знающего университетской кухни, такая ситуация может казаться абсурдной и потрясающей. Если же смотреть на нее изнутри КНУ им. Т.Шевченко, выглядит она логично и вкладывается в развитие событий с момента скандального избрания ректором Владимира Бугрова.

НАЧАЛО СКАНДАЛОВ

Университетское сообщество хорошо помнит выборы ректора в 2020-2021 годах, сопровождавшиеся громкими скандалами и нечестным влиянием в интересах кандидата Владимира Бугрова. Для его победы перед вторым туром выборов были внесены точечные изменения в законодательство, что дало ему избрание на должность ректора.

Это было начало скандалов, ставших символом пребывания Владимира Бугрова в ректорском кресле самого уважаемого университета страны. Далее на протяжении трех лет был резонансный секс-скандал с Владимиром Бугровым и студентками, уголовные производства по факту хищений на ремонтах студенческих бомбоубежищ, закупки генераторов по завышенным ценам, взятка представителю полиции, закупки продукции для курсантов по завышенным ценам, беспрецедентное рассмотрение Президентом Украины петиции с должности ректора, притязания преподавателя Института биологии к студентке и многое другое. Все это всего за три года ректорства Владимира Бугрова.

ПЕРИОД РУИНЫ

Вдове до этого уже третий год наблюдается падение университета в многочисленных научных и образовательных рейтингах. Уже два года университет исторически не первый по результатам вступительной кампании.

Состояние административных зданий, общежитий, лекционных аудиторий существенно ухудшилось за последние годы. Ректор умывает руки и перекладывает проблемы на деканов, заставляет искать спонсоров и ходить с распростертой рукой. Хотя до сих пор университет остается единственным учреждением высшего образования, получающим фиксированное финансирование из государственного бюджета с коэффициентом два. То есть вдвое больше других ЗВО. Остается открытым вопрос эффективности уникального финансирования: за какие достижения и куда тратятся миллиарды гривен?

В прошлом году студенты неоднократно жаловались на низкие температуры в аудиториях и плесени и добились временного онлайн обучения, ведь у лекционных был настоящий холодильник.

Университетское сообщество с грустью наблюдает за разрушительными тенденциями в некогда лучшем университете Украины. Часть открыто поддержала петицию на имя Президента Украины с требованием отстранить Владимира Бугрова от ректорства.

КОРНИ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ

Декабрь 2024 года принес в университет новый скандал с преподавателем Института журналистики КНУ Никитой Василенко. На самом деле скандал старый, и студенты уже второй раз в течение года просят ректора убрать Никиту Василенко, обвиняют его в сексизме, советщине и пророссийскости.

Однако ректор стоит на стороне Никиты Василенко. Для успокоения студентов весной ему был объявлен выговор.

Декан одного из факультетов рассказывает, что это типичное поведение для Владимира Бугрова, который склонен проблемные университетские вопросы не решать, а использовать для налаживания системы связей в органах власти, в СМИ и других влиятельных организациях.

В результате проблемы остаются и порождают большие системные проблемы.

Еще пример использования Владимиром Бугровым должности в собственных интересах, как рассказывают в Институте журналистики, заказное комплементарное интервью журналистке Юлии Литвиненко под названием "Тайна успеха КНУ" на фоне тотальной деградации в университете.





Для понимания истории интервью нужно знать только одну вещь – дочь упомянутой журналистки учится в КНУ.

БЕСПРИНЦИПНОСТЬ БУГРОВА

Интервью Юлии Литвиненко демонстрирует еще и другую сторону истории Владимира Бугрова, которую можно назвать всеядностью и беспринципностью, рассказал нам бывший декан КНУ, долгое время работавший с Владимиром Бугровым. Позиционируя себя патриотом, выходцем из западной части Украины ректор без стыда использует для своего отбеливания площадку, которую специалисты ассоциируют с пророссийскими собственниками и соответствующим финансированием.

Сама Юлия Литвиненко известна в целом по работе в пророссийских проектах на телеканалах Интер, NewsOne, ZIK, Kyiv.Live, радио Вести. После российской агрессии Юлия Литвиненко публично защищала певицу Ани Лорак, которая предательски осталась в России и продолжает там давать концерты.

Телеграмм каналы, освещающие жизнь в университете, регулярно сообщают о встречах Владимира Бугрова с бывшими и действующими депутатами из запрещенной Партии регионов и ОПЗЖ. Отдельно описывают его контакты с одиозным и скандальным депутатом Николаем Тищенко.

Во всемирной паутине можно найти фото Владимира Бугрова с Дмитрием Табачником и Патриархом Кириллом.

БЕСПЛАТНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ НОВЫЕ СКАНДАЛЫ

Бесконечная цепь скандалов в КНУ имеет свое простое объяснение. За три года ни один скандал не был должным образом расследован, а виновные не понесли наказание.

Резонансный сексуальный скандал, который широко освещался всеми ведущими СМИ замяли, хотя до сих пор в интернете можно найти сладострастные и безнравственные диалоги ректора со студентками.

Уголовные производства затормозились по непонятным причинам, следователи много раз менялись.

Министерство образования и науки никак не реагирует на беспорядок, который происходит в КНУ, даже после направления Президентом Украины в Правительство петиции об увольнении Владимира Бугрова.

Все, кто должен вмешаться в ситуацию, наказать виновных и спасать университет, отмалчиваются или обходят стороной.

Похоже, что кто-то из влиятельных покрывает Владимира Бугрова и продолжает держать его в кресле ректора. В университете называют несколько человек из Офиса Президента, Верховной Рады Украины, правительства и правоохранительных органов. Больше всего вспоминают Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, который одновременно является другом ректора и председателем Наблюдательного совета КНУ.

Конечно, в такой ситуации Никита Василенко свободно себя чувствует и позволяет делать все, что заблагорассудится. А также все остальные, кто пользуется беспринципностью Владимира Бугрова и своими поступками создает новые и новые скандалы.

Так что новым скандалам и дальше быть.