Политолог Вадим Карасев объяснил, что переговоры об окончании российско-украинской войны будут, этот вопрос решен, теперь Трамп и его команда думают над тем, как и где их проводить.

Об этом он рассказал в своей блоге.

Как отмечает эксперт, администрации Байдена осталось чуть меньше месяца, Трамп официально вступит в должность, и тогда события будут развиваться очень стремительно. До этого нам надо продержаться, констатирует он, а потом ждем исполнения предвыборных обещаний Трампа.

«Сложно, но возможно. Если бы было невозможно, ну, тогда мы могли бы говорить, что сложно, этого не будет и так далее. Но вопрос решен, Трамп нацелен на мир. Трамп оперирует какой рамкой? Если не будет мира, то будет Третья мировая война. Вот в такой рамке он живет. Байденовская администрация жила в другой стратегической рамке: мы не можем пойти на мир, потому что тогда победит путин, или не дать победить путину. Все это разные рамки, разные горизонты видения», - объясняет Вадим Карасев.

Тем не менее, констатирует он, понятно, что Трампу будет сложно, потому что остановить российско-украинскую войну – это не низко висящий плод, который можно сорвать, но установка на переговоры есть. То есть, подчеркивает эксперт, сейчас речь не идет, будут переговоры или нет, они будут, главное – детали.

«Структура, повестка переговоров, участники переговоров, место переговоров и так далее. Трамп заявил в этой связи, что готов встретиться с путиным сразу после инаугурации. путин заявлял на прямой линии, что он готов тоже с Трампом встречаться, хотя не спешит», - заключает Вадим Карасев.

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