Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, пусть ввод миротворческих сил в Украину и готовится, но не верится, что путин на это пойдет, поскольку тогда президентом россии ему уже не быть.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам эксперта, идея с вводом миротворческих войск в Украину уже обрабатывается, в Париже уже обо всем договорились, и Макрон как самая постоянная фигура в европейской конструкции возглавит эту коалицию войск. Тем не менее, напоминает он, мы говорим о миротворческих силах, и в Украины они могут быть только после соглашения с россией.

«Но вероятность того, что со всей этой конструкцией можно прийти к россии и сказать… Это примерно так же, как мы ходили с Саммитом мира. Вот на Саммите мира 82 страны подписали бумаги, россияне, подходите, подписывайте, что выводите все войска, выплачиваете нам репарации, вот же решение, давайте… Посмотрите на путина, посмотрите на все, что он несет, и на всех этих. Вот я не верю, что путин подпишет указ о вводе немецких войск в Курскую области», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Как он утверждает, путин не подпишет указ о вводе войск НАТО в Украину по многим причинам, но если взять самую фундаментальную, то она состоит в том, что в таком случае он не сможет удержать власть, в россии все протрезвеют.

«Мы (ред. – россияне) должны были стать царями мира, мы должны были стать царями Европы, маршировать по Берлину, а теперь там марширует русская оппозиция, какого черта… Поэтому у путина нет шансов удержаться во главе всей этой пирамиды. Он может держаться, пока бежит в политическом смысле, в военном, в каком угодно. Как только он взял и откатил назад, ничего не вернув, ему не удержаться у власти», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что подготовка к мирным переговорам зависит от того, разочарует ли Трампа путин или нет.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, почему Украине не оказывают адекватную помощь: «Американцы пытаются сейчас играть зубами Европы».