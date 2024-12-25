Политолог Вадим Карасев объяснил, что Трампу нужно быстрое завершение российско-украинской войны, но пока все, что предлагается и о чем говорят, не устраивает ни Украину, ни россию.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Смотрел интервью Майка Уолтца, помощника по нацбезопасности Трампа, он сказал, что это серьезно, надо готовиться к переговорам. Это рамка. То есть уже есть рамка. Переговоры будут, они должны состояться, и в этой рамке надо действовать всем – и Украине, и россии, и Соединенным Штатам Америки, и союзникам. Поэтому консенсус по переговорам есть. Вопрос второй, как тоже Уолтц говорит, - структура переговоров, участники переговоров, где, что, когда, как? Здесь, конечно, больше вопросов», - объясняет Вадим Карасев.

Понятно, констатирует он, что Трамп хочет остановить российско-украинскую войну, этот ужас, смерти людей, но не надо забывать, что россия также воюет с Западом вообще против расширения НАТО. Эксперт напоминает, что в декабре 2021 года путин ставил ультиматум, чтобы Альянс отвел свою военную инфраструктуру на границы 1997 года, а вообще эта история тянется еще с 2014 года, с аннексии Крыма.

Так что, утверждает он, одно без другого не закончить, и просто перемирие или заморозка конфликта не устраивает путина, а Украину не устраивает отсутствие гарантий в виде вступление в НАТО и его 5-ой статьи.

«У Трампа все понятно: для того, чтобы быстро решить проблему, ему нужна заморозка, перемирие, режим прекращения огня, а дальше будет, не будет… Дальше процесс, он вообще-то предполагается. Он работать должен на эффект, на быстрый результат, но ни Украину, ни россию это не устраивает по разным причинам. И Украина, и россия в разных формах видят окончание войны», - заключает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Молдовой управлял человек, который считает, что путин – хозяин мира.

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