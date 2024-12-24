Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что закон о множественном гражданстве, который хотят принять в Украине.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как сообщает журналистка, Рада приняла за основу законопроект №11469 о множественном гражданстве, который подал президент Зеленский. В то же время, отмечает она, Тимошенко уже выступила с заявлением, что этот закон не имеет ничего общего с тем, который принят в остальных странах мира.

«Для того, чтобы получить паспорт другой страны, нужно очень много разных условий выполнить: прожить на территории этой страны 5-10 лет, знать язык, сдавать экзамены… То есть, одним словом, нужно выполнить условия для того, чтобы получить гражданство. Просто так не получится, что я хочу и получил паспорт другой страны. Что хотят сделать у нас? Хотят раздавать паспорта налево и направо. Вот так просто онлайн собеседование, даже приезжать не нужно в Украину», – рассказывает Екатерина Котенкова.

И это все, напоминает журналистка, будет происходить в режиме онлайн, такого в мире нет нигде.

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