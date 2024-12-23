ВСУ оказались в тяжелой ситуации в селе Макаровка на юге от Великой Новоселки.

Как сообщает ТСН котел вокруг позиций защитников в этом районе, вероятно, закрылся.



Ситуация на Времовском направлении ухудшается, поскольку враг продолжает наступательные действия в районе Нового Комара, пытаясь закрепиться на занятых позициях. Одновременно продолжаются штурмы Большой Новоселки, Нескучного и Времовки.



В то же время начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко заявил в эфире телемарафона, что украинские военные продолжают оборонять Макаровку, приказов покинуть поселок нет.

В свою очередь спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в комментарии "Укринформу".



что ситуация на Времевском направлении сложная, российская армия несколько дней подряд проводит много штурмовых действий, однако говорить об окружении украинских войск рано.

Волошин рассказал, что на Времевском направлении враг уже несколько дней подряд проводит более 40 штурмовых действий в сутки.

"Вчера – 47 (штурмовых действий – ред.), сегодня – 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить про какое-то окружение рано", — подчеркнул спикер Сил обороны юга.