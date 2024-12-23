С 24 февраля 2022 года все сознательные украинцы привлекли максимум ресурсов для Победы Украины и поддержки всех, кто в этом нуждается. В частности ВПЛ, вынужденно покинувших дома из-за российской агрессии. Нагрузка была колоссальной, какова до сих пор. Однако мы с командой выдержали и сразу начали реализовывать инициативы для помощи людям.

Об этом заявил глава «Батькивщины» Киева, первый заместитель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, заместитель Юлии Тимошенко Валерий Дубиль после гуманитарной акции в хабе Лисичанского общества.

«На Оболони есть общежитие для ВПЛ — хаб Лисичанской громады. Здесь проживают 300 семей. Совместно с международными партнерами мы передали семьям из Лисичанска продуктовые и оздоровительные наборы, а также сладкие подарки для детей», — сказала депутат Киевского городского совета от «Батькивщины» Анна Свириденко.

Волонтерское крыло Родины поддерживает ВПЛ, малообеспеченные семьи, реализует гуманитарные миссии на линию фронта.