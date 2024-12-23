Как известно, в ночь на 7 мая 2022 года российской ракетой был нанесен удар по Национальному литературно-мемориальному музею Григория Сковороды Харьковской области.





С тех пор властные структуры и международные организации обещали по меньшей мере законсервировать и уберечь уцелевшую часть известного во всем мире музея. Однако в силу разных обстоятельств и, несмотря на обещания, разрушенное помещение оставалось без их внимания.

Напомним, что именно Сковородиновка, ранее Пип-Ивановка, была местом пристанища выдающегося украинского философа, где он прожил последние годы и завещал себя похоронить.

В то же время, общественность оказалась более активной и настойчивой в деле сохранения национального историко-культурного наследия. Так Фонд Николая Томенко «Родная страна» инициировал и провел низкую просветительскую и благотворительную акцию с целью поддержки коллектива Национального музея. Но оставалась нерешенной главная проблема – консервация уцелевшей части исторического здания. На помощь пришел Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) во главе с ректором Алексеем Днепровым. Как рассказал Николай Томенко, в настоящее время в КНУБА создан Научно-исследовательский центр защиты и реставрации историко-культурного наследия, который проводит обучение реставраторов и оказывает профессиональную и экспертную помощь национальным заповедникам. Именно поэтому КНУБА при содействии благотворительного Фонда «Оставайся с Украиной – Харьков» оказали меценатскую поддержку и провели консервацию помещения мемориального Музея Григория Сковороды.











На очереди окончательное согласование проекта реставрации и организация реставрационных работ уже с участием властей и международных организаций.



