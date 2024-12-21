Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Это напоминает гопника. Помните, как в 1990-ые у вас забирали деньги, а потом оставили 10 копеек на трамвай. Это же оно. Что такое Вовина 1000? Врач через налоги вернет Вовину 1000 через месяц, а учитель где-то через месяц-полтора. Человек, который получает среднюю зарплату в Украине (22,5 тысячи грн), отдаст назад Вовину 1000 за месяц и где-то 10-12 дней, а человек, который получает 10 000 грн, отдаст Вовину 1000 за 3 месяца», - комментирует Дмитрий Разумков.

И это правда, сообщает он, что после оформления карты «Национальный кэшбек» вы предоставляете полный доступ ко всем своим транзакциям, а еще, как заявила нардепка Смаглюк, тысяча Зеленского – это способ обнаружить уклоняющихся.

«Зеленский что сказал? Все украинцы могут получать, потом говорит, не все те, кто за границей, не могут. Окей, я соглашаюсь, но у меня простой вопрос, ответьте мне. Вот жила семья с 24.02.2022 весь промежуток времени в Украине и за день до Вовиной 1000 выехала за границу. И жила семья за пределами нашего государства, а за день до Вовиной 1000 она вернулась. Первая будет иметь право на эту тысячу? Нет. А вторая? Да. А где справедливость тогда?», – объясняет Дмитрий Разумков.

По его мнению, эту 1000 нужно было дать не всем, а тем, кто действительно в ней нуждается: это малообеспеченные люди, пенсионеры, ВПЛ. Потому что, подчеркивает гость программы, он сам, представители власти, бизнесмены тоже имеют право на 1000, но они могут сами себе оплатить коммуналку.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что рождественское перемирие Орбана достало уже всех.

Также Politeka писала о том, что Романчукевич рассказал, благодаря чему украинская банковская система выстояла во время войны.





