Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, мобилизация с 18 лет есть и сегодня, ведь, если мужчина получил военную специальность и встал на учет, то его могут мобилизовать, пусть ему и не 25 лет. Как он рассказывает, в этом отношении есть закрытая статистика, речь идет не о 2-3 или 10 мобилизованных в возрасте от 18 до 25 лет, это тысячи людей.

«Все знают, какая ситуация с СЗЧ. Все знают, какая ситуация с попадающими на фронт, очень часто они непригодны на самом деле для участия в боевых действиях. Мы видим, что произошло с ТЦК и так называемой бусификацией. И это привело к тому, что мы не только не наполнили Вооруженные силы Украины, но и вызвали внутреннее противостояние. Давайте вспомним 2022 год, человек в форме идет, ты его видишь – у тебя мурашки по телу. А сейчас люди переходят на другую сторону улицы, потому что не знают, может, это ТЦК. Ну, я правду говорю. Как только начнутся разговоры или появится законопроект о снижении до 18 лет - уедут все, с 15 лет уедут все», - предупреждает Дмитрий Разумков.

Также он напоминает о законопроекте №12078, который закладывает, по сути, мобилизацию женщин. В целом же, отмечает гость программы, речь шла о том, что населению следует пройти базовую военную подготовку, чтобы иметь соответствующие навыки в случае наступления врага, но вот в таком случае женщина автоматически встает на учет и может быть мобилизована.

«Нет, уже не по ее желанию. Если бы она попадала на учет по желанию – пожалуйста. Или если бы она подписывала контракт с Вооруженными силами Украины – пожалуйста, это ее право. А тут вы говорите пойти научиться, а вот о том, что ее после этого могут отправить на фронт, вы забываете сказать», - подчеркивает Дмитрий Разумков.

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