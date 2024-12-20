С 18 по 20 декабря 2024 г. состоялся ежегодный Форум на тему: «Финансовый мониторинг - 2024», организованный Государственной службой финансового мониторинга Украины вместе с Академией финансового мониторинга при поддержке Проекта «Содействие добродетели в публичном секторе» (Pro-Integrity), режима противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и возвращения активов в Украине» Совета Европы, Программы поддержки ОБСЕ для Украины и Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI).

На открытии Форума выступили Министр финансов Украины Сергей Марченко и народный депутат Украины Ольга Василевская – Смаглюк.

С информацией на панели высокого уровня относительно современных рисков и угроз в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ выступили почетные гости, среди которых Президент Комитета Совета Европы MONEYVAL Никола Мучиоли, Председатель Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки Эльжбета Франкув-Яскевич и Президент Конференции Сторон Конвенции Совета Европы отмывание, поиск, арест и конфискацию доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (COP CETS 198) Оксана Гиска.

Участие в форуме, состоявшемся в гибридном формате, приняли более 700 специалистов, среди которых международные и национальные эксперты, представляющие сферу предотвращения и противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также представители профессиональных организаций мониторинга и вузов.

С докладами выступили представители Европейской комиссии, США, Германии, Франции, Латвии, Канады, Нидерландов, эксперты Совета Европы, Проекта «Содействие добродетели в публичном секторе» (Pro-Integrity), Глобального фонда ЕС по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (EU AML /CFT Global Facility), Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), а также представители Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства финансов Украины Национального банка Украины, Министерства юстиции Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Офису Генерального Прокурора, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, ЦЭДЭМ, организаций частного и общественного сектора.

Со стороны учебных и научных заведений приняли участие представители Академии финансового мониторинга, Львовского национального университета имени Ивана Франко, Государственного налогового университета, Тренингового центра прокуроров Украины, Национальной академии внутренних дел, Национальной школы судей Украины, Западноукраинского национального университета, Военной академии имени Евгения Березняка, академии Службы безопасности Украины, Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, других учебных заведений.

Во время Форума было организовано проведение 6 тематических панелей и 3 круглых столов, на которых рассмотрен широкий круг актуальных для настоящего вопросов, посвященных особенностям национальной и международной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового поражения, в частности:

новым подходам к оценке юрисдикций, в рамках 6-го раунда оценок MONEYVAL, опыта стран подготовки к проведению такой оценки;

новациям международной политики в сфере предотвращения и противодействия ВК/ФТ/ФРЗМЗ;

опыт иностранных юрисдикций по управлению рисками и угрозами в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях современных вызовов.

Подробно во время Форума обсуждены приоритеты развития системы ПИК/ФТ/ФРСМЗ в условиях военного положения, в частности в контексте предотвращения рисков и угроз ВК/ФТ/ФРСМЗ на национальном уровне, в том числе в рамках проведения следующей четвертой Национальной оценки рисков.

В рамках этих обсуждений представлена ​​обновленная Методология проведения НОР, инновации по сбору и анализу административной отчетности в сфере ПИК/ФТ и практики и вызовы в проведении секторальных оценок рисков.

Также в ходе Форума подробно освещена практика и перспективы сотрудничества публичного и частного сектора в сфере ПИК/ФТ/ФРЗМЗ и развития публично-частного партнерства в данной сфере, диджитализации процессов финансового мониторинга и усовершенствования учебных процессов.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подчеркнул, что: «Этот Форум стал еще одним важным примером необходимости сочетания усилий международного сообщества для эффективной координации мер по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. Уверен, что эта мера придаст новый импульс передовым идеям в сфере финансового мониторинга, что является необходимым условием для эффективного управления рисками в нашей сфере, особенно в условиях развязанной страной-террористом войны против Украины».