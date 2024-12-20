Об этом пишет сайт ИА "ЖУРНАЛИСТЫ ПРОТИВ КОРУПЦИИ". Сообщает сайт Акценты.

О коррупционных действиях чиновников в г. Изюм Харьковской области уже не раз писали средства массовой информации. После ряда публикаций контролирующие органы обратили внимание на чиновников. Так что, как говорится, первый пошел.

Как стало известно, заместитель главы изюмской военной администрации Максим Стрельник находится в следственном изоляторе. Служба безопасности Украины разоблачила коррупционные схемы по отмыванию бюджетных денег по программе Е-Восстановление, где в преступную группу входили работники Изюмского аппарата военной администрации.

Подозрение уже получили четыре человека, двоих арестовали и поместили в камеру. По другим участникам коррупционных преступлений проводится расследование, после которого, вероятнее всего, они также составят компанию Стрельнику. Надеемся, что грубо нарушившие закон чиновники будут отвечать по всей строгости.

Special Investigation of Corruption Objects (SICO.EU)

Специальные расследования объектов коррупции Европа-Украина.