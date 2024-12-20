В канун рождественских праздников в крупнейшей галерее украинского современного искусства Art Ukraine Gallery стартовал «тихий» аукцион на лечение и реабилитацию детей, пострадавших в результате враждебных действий России в Украине. А также на реабилитацию военных.

«Я держу в руках скульптуру «Футболист», созданную талантливой скульпторкой украинского происхождения с мировым именем Лина Кондес! В серии, посвященной спортсменам, она пыталась отразить извечное стремление человека к совершенству. Но, к сожалению, мы живем в несовершенном и жестоком мире, где одержимые тираны стремятся уничтожать и разрушать. Мы с командой ФК "Арсенал" подписали эту совершенную скульптуру "Футболиста". Пусть фанаты "Арсенала" и почитатели искусства приобретут ее как благотворительный лот. Этот ценный экспонат будет напоминать вашим потомкам о ваших добрых делах и спасенных судьбах украинских детей!» – игрок ФК «Арсенал» Александр Зинченко.

Среди гостей выдающиеся фигуры современности — художники, музыканты, писатели, педагоги — Андрей Курков, Анатолий Криволап, Александр, Сухолит, Александр Дубовик, Тарас Компаниченко, Лариса Ившина, Наталья Кривда, Федор Возианов, Андрей Курков, а также военные, волонтеры, меценаты , общественные деятели, представители бизнес-союза.

После торжественного объявления тихого аукциона поклонники искусства и фанаты легендарного лондонского футбольного клуба «Арсенал» могут приобрести уникальную скульптуру «Striker», созданную украинско-американской художницей Линей Кондес.

Произведение искусства подписало весь звездный состав игроков любимого английского ФК «Арсенал» по инициативе знаменитого украинского футболиста Александра Зинченко.

Второй звездный лот – от KOTO & MONATIK, расписанный талантливыми представителями украинского шоу-бизнеса.

«Искусство – спасает жизнь! За все время существования галереи и проведенных благотворительных мероприятий мы собрали и направили на лечение и реабилитацию украинцев более 4 300 000 гривен. За эти средства для крупнейшей детской больницы страны НДСЛ «Охматдет» мы с командой приобрели и установили три кабинета: диагностика слуха, лор-установка и послеоперационная реабилитация. Кроме того, 800 000 грн направили на закупку звуковых фильтров и реабилитацию военных по слуху. Я искренне благодарна всем друзьям, партнерам, гостям галереи за активную и сознательную поддержку Украины и ее граждан, нуждающихся в медицинской помощи. Art Ukraine Gallery, которая, несмотря ни на что, была открыта в разгар трагической войны за полтора года стала мощным культурным центром, который, демонстрируя большой спектр искусства знаковых украинских художников, уже стали называть музеем современного украинского искусства», — подчеркнула Наталья Заболотная, президент Фонда гуманитарного развития Украины , соучредительница и куратор первой благотворительной галереи современного украинского искусства.

Art Ukraine Gallery в статусе благотворительной галереи украинского современного искусства была открыта в апреле 2023 года. Первая благотворительная галерея была основана по инициативе Натальи Заболотной в разгар полномасштабной войны в апреле 2023 г. в партнерстве Фонда гуманитарного развития Украины, ОО «Ощути», ООО «Malevych Group» и ТЦ «Домосфера».

«В сегодняшних украинских реалиях, на фоне полномасштабной войны, все более частым явлением становится контузия. Это общее поражение организма, которое происходит вследствие удара, воздействия громких звуков, взрывной волны, вибраций, резких перепадов атмосферного давления. Это патологическое состояние может иметь разные проявления, в частности, нарушение слуха. Человек слышит сильный взрыв, внутреннее ухо подвергается акустической травме, волосковые клетки не справляются с такой нагрузкой и начинают отмирать. Это развивает нейросенсорную тугоухость, которая является необратимой и тяжелой. Наша ОО «Почувствуй» уже более 13 лет помогает украинским семьям. Сегодня основной приоритет — помощь военным по предотвращению потери слуха во время военных действий и реабилитация после его снижения.

Я рада, что именно деятельность галереи способствует помощи военным и в то же время является арт-терапией для каждого из нас», — отметила Людмила Пышная, председатель ОО Чуй.

Гости мероприятия стали участниками аутентичного Рождественского действа от лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Тараса Компаниченко и группы древних украинских песен «Хорея Казацкая».

ART UKRAINE GALLERY является самой большой в Украине галереей современного искусства. Ее площадь составляет 2000 м2 и одномоментно представляет более 500 уникальных арт-объектов, ТОП-30 знаковых украинских художников.