Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубль совместно с семьей Герег и компанией «Эпицентр» продолжают оказывать масштабную помощь украинским военным и медикам. Общая стоимость пособия уже превысила 50 миллионов гривен.

В рамках этого сотрудничества для защитников и медиков передано более 50 аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse (Швейцария), которые критически важны на этапах эвакуации и стабилизации раненых. Также передано 20 современных систем РЭС с иммерсионной системой охлаждения, которые сохраняют жизнь наших защитников на передовой, а также эвакуационные автомобили для транспортировки раненых с поля боя.

«Спасать жизнь – это высшая миссия, особенно в условиях войны. Мы не имеем права останавливаться, ведь от нашей поддержки зависит судьба многих ребят, борющихся за свободу Украины. Благотворительность сейчас – это не просто помощь, а наша обязанность перед защищающими страну», – подчеркнул Валерий Дубль.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с партнерами с первых дней полномасштабного вторжения оказывает помощь в медицинской сфере, а также подразделениям Сил обороны на передовой, среди которых Государственная пограничная служба, ГУР, Нацполиция и Вооруженные силы Украины Фонд регулярно доставляет ценное оборудование, такое как реанимационные аппараты, операционные столы, кабинеты гастроколоноскопии, хирургическое оборудование в медицинские институты, больницы, стабилизационные пункты и полевых госпиталей в разных регионах Украины.

На сегодняшний день команда фонда «Надежда» вместе с партнерами осуществила более 190 гуманитарных миссий на передовую, доставляя самое необходимое для защитников, медиков и гражданского населения.