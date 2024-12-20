Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, как сообщает статистика, уже 2 млн человек взяли тысячу Зеленского, но стоит учитывать какую-то погрешность, потому что у нас часто бывают несовпадения. В частности, напоминает она, вот недавно СМИ писали, что в Украине 1,5 млн забронировано от мобилизации, но затем в Минэкономики отметили, что цифры другие, все же 900 тысяч.

«С 10 декабря банки начали оформлять и выплачивать. Кто не знает, скажу, что уже с 10 декабря. И Минэкономики сообщило, что только 4% тех людей, кто взял эти деньги, донатят на ВСУ. Преимущественно люди платят этими деньгами за коммуналку», – рассказывает Екатерина Котенкова.

«Кто еще не взял, кто еще думает, брать не брать, кто еще решает, смотрите… Куда пойдут эти деньги? В любом случае, решать вам», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, почему Запад не успевает с помощью Украине: «Они готовились на войну до 3 месяца».

Также Politeka писала о том, что Комаровский дал свой прогноз для Украины: «2025 год будет главным».





