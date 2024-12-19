15 декабря в Киеве состоялось историческое событие для украинского спортивного маркетинга — церемония награждения SBC Ukraine Awards. Это премия, которая объединяет лучших спортсменов, тренеров, менеджеров, журналистов и меценатов в развитии спортивной отрасли и определяет лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге.

Ведущими церемонии стал квартет известных лиц украинского телевидения: Алексей Душка, ведущий утреннего шоу «Просыпайся» на телеканале «Мы-Украина+», Олег Панюта и Юлия Галушка, ведущие информационно-аналитических проектов телеканала «Мы-Украина», Александра Кучеренко, ведущая медиасервиса MEGOGO, спортивная журналистка, Мисс Украина.





Торжественная церемония награждения прошла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. В течение двух месяцев все представители спортивного сообщества имели возможность подавать собственные кейсы. В этом году премии вручали в более чем 20 категориях, среди которых: «Креатив года», «Благотворительный проект года», «Спортивный журналист года», «Событие года», «Спортсмен года» и другие. Состав жюри включал более 60 экспертов из разных отраслей, включая известных спортсменов, маркетологов и медийщиков.

Александр Усик — «Спортсмен года» по версии SBC Ukraine Awards 2024

«Это был выдающийся год для украинского спорта, богатый на громкие события, большие победы и прекрасные примеры сотрудничества бизнеса и спорта. Благодарен нашему жюри за бесстрастное судейство и искренне поздравляю победителей с заслуженными наградами!», — отметил CEO Sport&Business Club Ukraine Алексей Брага.

Спортсменом года по версии SBC Ukraine Awards 2024 стал боксер Александр Усик, лучшей спортсменкой — фехтовальщица Ольга Харлан, которая также получила премию «Креатив года» за сотрудничество с журналом Playboy. Событием года судьи признали исторические бронзовые медали украинской команды на Чемпионате мира по футзалу. Лучшим сайтом спортивной организации по мнению жюри стала страница ФК «Кривбасс», а «Спортивной организацией года» была признана Федерация фехтования Украины.





Ольга Харлан — «Спортсменка года» по версии SBC Ukraine Awards 2024

Победу в категории, отмечающей самые влиятельные и наиболее креативные маркетинговые кампании, получила украинская компания FAVBET со спонсорским проектом «Игра раскрывает тебя». Награду также получила CS2-команда FAVBET Team, ставшая «Киберспортивной организацией года».

FAVBET Team — «Киберспортивная организация» года по версии SBC Ukraine Awards 2024







Спонсорский проект «Игра раскрывает тебя» от FAVBET — «Рекламная кампания года» по версии SBC Ukraine Awards 2024

Отметили на премии и несколько важных социальных проектов. Лучшим социальным проектом года на SBC Ukraine Awards 2024 признали «Лигу аэроразведки» от УПЛ и 1+1, а проект «#БитваЗаСвітло» DTEK провели совместно с Александром Усиком, получил специальную награду «Признание года».